مطاردة مثيرة انتهت بقتيل.. قرار جديد في جريمة "سائق البراجيل" ببشتيل

كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، حبس " ع.ز" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقضية قتل سائق البراجل "محمود .ع" بمطواة على طريق بشتيل بإمبابة

وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول القضية، كما طالبت النيابة أيضا تفريغ كاميرات المراقبة محل جريمة القتل، فيما واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه لكشف ملابسات الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "زناتى" تهمة قتل المجني عليه "محمود. ع" عمدًا مع الإصرار، وحيازة سلاح أبيض مطواة "قرن غزال".

كان قسم شرطة المنيرة الغربية، بالجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق توك توك أمام مصنع الكبريت على طريق بشتيل بعزبة الخطيب غارقًا في دمائه مصاب بطعنة في الرقبة.

وتبين من تحريات المباحث أن أثناء مطاردة الشرطة لأحد المطلوبين، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود" والمتهم "زناتى" إثر تصادم الأخير بالأول، ما تسبب في إحداث تلفيات بالدراجة النارية التى يستأجرها الأخير، وسرعان ما تصاعدت الأمور بينهما على إثرها استل المتهم سلاح أبيض من طي ملابس "مطواة" وباغت السائق بطعنة نافذة في الرقبة، أوقعته قتيلا في الحال.

تمكن رجال المباحث من ملاحقة الجاني، وإلقاء القبض عليه ومواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق ضده.