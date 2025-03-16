مأمورية الرصاص .. الداخلية تقضي على أخطر بؤرة إجرامية في طوخ

كتب ـ محمد الصاوي:

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في القليوبية.

معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة يتزعمهم هارب من حكمين بالسجن المؤبد في "سرقة بالإكراه، مخدرات وسلاح نارى"، بمحاولة جلب مواد مخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص" متخذين من إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى البؤرة، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضُبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، بودر، و 3 بنادق خرطوش، و 3 فرد محلى، وسيارة ملاكى مبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.