دعوى قضائية تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب وتتههمها بالتطاول على الحضارة الفرعونية

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم المحامي هاني سامح بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس، ومحاسبتها قانونيًا على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص، مستغلّة الدين لأغراض تجارية.

أكدت الدعوى أن فدوى مواهب تروج لأفكار رجعية تسيء للحضارة الفرعونية، التي تعد رمزًا للهوية المصرية ومصدرًا رئيسيًا لدعم السياحة. كما اتهمتها بنشر محتوى ديني متطرف دون ترخيص، ما يخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.

وطالب المحامي بحظر صفحاتها، ومنعها من التدريس، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بحماية حضارتها وهويتها الثقافية من محاولات التشويه والتطرف الفكري.