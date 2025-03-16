إعلان

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في الجمالية

02:19 م الأحد 16 مارس 2025

مشاجرة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين طرفين في دائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بين: الطرف الأول: (3 أشخاص – أحدهم مصاب بجرح قطعي في اليد) وكان بحوزتهم عصا خشبية، والطرف الثاني: (شخصان) وكان بحوزتهما سلاح أبيض.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة مشاجرة بالأسلحة الجمالية خلافات الجيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر