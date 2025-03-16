بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في الجمالية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين طرفين في دائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية بين: الطرف الأول: (3 أشخاص – أحدهم مصاب بجرح قطعي في اليد) وكان بحوزتهم عصا خشبية، والطرف الثاني: (شخصان) وكان بحوزتهما سلاح أبيض.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.