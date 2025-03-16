قوافل المحافظات.. استخراج 4614 بطاقة رقم قومي و16 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، في نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية). وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 4614 بطاقة رقم قومي و16,361 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه القوافل، تقرر استمرار عملها بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من 15 مارس 2025.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف الخدمات إلى أماكن تواجد المواطنين، من خلال الأرقام المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل 865 بطاقة رقم قومي و68 مصدرًا مميكنًا في نفس اليوم، تيسيرًا على المواطنين.

كما استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية، حيث تم إرسال مأموريات إلى 51 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم في المنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم.

واستمر القطاع في إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم البطاقات لـ 137 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى ذلك، استمر استقبال كبار السن وذوي الهمم ضمن مبادرة "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجي، وتم استخراج وتجديد 293 بطاقة رقم قومي لهم.

وقد لاقت هذه الجهود استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي في تيسير حصولهم على الخدمات بسهولة وكفاءة، مع توفير الوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بشكل متطور وميسر.