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بعد انتشار الفيديو.. ضبط 3 أشخاص صوروا مشهدًا تمثيليًا داخل مترو الأنفاق

11:37 ص الأحد 16 مارس 2025

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بدفع آخر خارج إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء توقف القطار قبل إغلاق الباب بإحدى المحطات.

وبالفحص، تم تحديد وضبط القائمين على تصوير المقطع، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية. وبمواجهتهم، أقروا بأنهم قاموا بتصوير المشهد يوم 13 الجاري في إحدى محطات مترو الأنفاق بهدف نشره على صفحتهم بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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مترو الأنفاق مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية
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