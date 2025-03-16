شتمه وهرب.. ضبط المعتدي على رجل المرور في منطقة سور مجرى العيون

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام قائد سيارة بالتعدي على أحد رجال المرور بمنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، وأثناء قيام أحد رجال المرور المُعين لتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة بتحرير مخالفة مرورية لقائد إحدى السيارات بسبب تعطيله الحركة المرورية عمدًا، قام الأخير بالتعدي عليه بالسب ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.