من البيت أو الشارع.. إزاي تستخرج شهادة الميلاد بسرعة

كتب- صابر المحلاوي:

تُعَدُّ شهادة الميلاد الرسمية وثيقة أساسية تُثبت ميلاد الشخص وتُستخدم في العديد من الإجراءات الرسمية والحياتية في مصر، ويمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة بعدة طرق، سواء عبر السجل المدني، أو الماكينات الذكية، أو من خلال الإنترنت.

"مصراوي" يقدم في التقرير التالي دليلًا شاملًا حول طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة في مصر، سواء من خلال السجل المدني، أو الماكينات الذكية، أو عبر الإنترنت، والملاحظات الهامة التي يجب مراعاتها أثناء استخراج الوثيقة الرسمية.

طرق استخراج شهادة الميلاد:

السجل المدني: زيارة أقرب مكتب سجل مدني وتقديم طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

الماكينات الذكية: توفر وزارة الداخلية ماكينات ذكية في بعض المواقع تُمكِّن المواطنين من استخراج شهادة الميلاد في غضون دقائق.

الخدمات الإلكترونية: يمكن استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة استخراج شهادة ميلاد.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

مراجعة الرسوم المقررة وتسديدها إلكترونيًا.

عند استخدام الخدمات الإلكترونية، يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة لتفادي أي تأخير أو مشكلات في استلام الشهادة.

تُقدَّم خدمة التوصيل إلى المنزل عند استخراج الشهادة عبر الإنترنت، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

تُتاح الماكينات الذكية في مواقع محددة، ويُنصح بالتحقق من أماكن تواجدها قبل التوجه لاستخدامها.

باختيار الطريقة الأنسب، يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد المميكنة بسهولة ويسر، مما يُسهِّل إنجاز العديد من المعاملات الرسمية.