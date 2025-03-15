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الأمن يكشف حقيقة فيديو ضبط 3 رجال شرطة بالإسماعيلية

11:31 م السبت 15 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر طلب إحدى المحاكم في الإسماعيلية ضبط وإحالة ثلاثة من رجال الشرطة إلى النيابة العامة، قديم ويعود إلى عام 2016.

وأوضح المصدر أنه سبق تداول هذا الفيديو في ذلك الوقت، وبفحصه تبين عدم صحة ما ورد به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حينها.

وشددت الأجهزة الأمنية على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على إعادة نشر وترويج تلك الادعاءات المضللة، التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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محكمة الاسماعيلية ضبط رجال شرطة تداول فيديو قديم
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