حبس 6 متهمين في واقعة البحث عن "ذهب الفراعنة" بدار السلام

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس 6 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر بهدف التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر سري بحثًا عن الآثار.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات العقار المذكور، وتمكنت من ضبط المتهمين الستة أثناء الحفر داخل إحدى الغرف، حيث عُثر على حفرة بقطر نصف متر وعمق 4 أمتار، إلى جانب أدوات الحفر والتنقيب.

كما تم ضبط هاتف محمول بحوزة أحدهم، وبفحصه فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل تثبت تورطهم في أعمال التنقيب.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.