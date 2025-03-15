مشهد مروع قبل الفطار.. شخص يحاول ذبح نفسه بشارع الملكة بفيصل

كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في التخلص من حياته ذبحا بمنطقة فيصل غرب الجيزة اليوم السبت.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار بشارع الملكة.

التحريات الأولية بينت أن شخصا يعاني أزمة نفسية شرع في التخلص من حياته ذبحا مستخدما آلة حادة وتدخل الأهالي ونقلوه إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب.