مأساة على الفطار.. مصرع أم وطفليها في حريق شقة بأبو النمرس

مصرع أم وطفليها في حريق شقة بأبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

لقيت أم وطفلاها مصرعهم في حرق شقة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع مدرسة محمد الفقي.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثاني لعقار مكون من 4 أدوار.

وأسفر الحريق عن 3 حالات وفاة لأم تدعى رقية أشرف 35 عاما وطفليها عنان محمد عام ونصف و(محمد 3 سنوات) نتيجة الاختناق بالدخان وحروق متفرقة.

أودعت الشرطة الجثامين ثلاجة مستشفى أبو النمرس تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.