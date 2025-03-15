14 يونيو.. الحكم على المتهمين في قضية داعش سوهاج

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل الحكم على المتهمين في قضية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة، لجلسة 14 يونيو.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر 2019، قام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، حيث أسس وتولى قيادة جماعة تتبنى أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما ارتكب المتهمون الأول حتى الثالث جريمة تمويل الإرهاب، من خلال توفير وإمداد الجماعة بالأموال والمقرات والمعلومات والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات.

وتم توجيه تهمة التحضير لارتكاب جريمة إرهابية إلى المتهمين، حيث قام المتهمان الأول والثالث برصد مركز شرطة جرجا، ونقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، كما قام المتهمان الثاني والثالث برصد مطار سوهاج الدولي، حيث راقبوا أفراد تأمين هذه المنشآت وتسليحهم. كما تلقى المتهم الثالث تعليمات حول كيفية تصنيع العبوات المفرقعة، تمهيدًا لاستهداف تلك المنشآت بتفجيرات وتخريبها وقتل أفراد التأمين.

كما وُجهت للمتهم الثالث تهمة تلقي تدريبات على صنع عبوات مفرقعة، بينما وُجهت للمتهمين جميعًا تهمة حيازة أسلحة تقليدية ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات. كما قاموا بالترويج، بطريقة غير مباشرة، لارتكاب جرائم إرهابية، عبر نشر أفكار ومعتقدات تنظيم داعش عبر حسابات شخصية ووهمية على موقع فيسبوك، تدعو إلى استخدام العنف.