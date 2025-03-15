بمب وصواريخ للعيد.. ضبط 12 مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورش سرية بالفيوم

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالفيوم، في ضبط 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، لإدارتهم ورشًا سرية لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 12 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بغرض التصنيع والتجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.