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"4 أمتار تحت الأرض".. ضبط عصابة تنقب عن الآثار داخل عقار بدار السلام

12:58 م السبت 15 مارس 2025

المتهمين + المضبوطات

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كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بمنطقة مصر القديمة، حيث عُثر على حفرة بعمق 4 أمتار تحت الأرض.
كشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام عن تورط عدد من الأشخاص في الحفر السري بحثًا عن الآثار داخل أحد العقارات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل إحدى الغرف، حيث تم العثور على حفرة بقطر نصف متر وعمق 4 أمتار، بالإضافة إلى أدوات الحفر والتنقيب، كما تم ضبط هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بمحاولتهم استخراج آثار من باطن الأرض باستخدام الأدوات المضبوطة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط عصابة تنقب عن الآثار وزارة الداخلية
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