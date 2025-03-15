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أثناء التقاط صورة معها.. ضبط بائع بتهمة التحرش بسائحة في قصر النيل

12:44 م السبت 15 مارس 2025

ضبط بائع بتهمة التحرش بسائحة في قصر النيل

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كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بائع بعد اتهامه بالتحرش بسائحة أجنبية داخل أحد المحال التجارية بمنطقة قصر النيل.
وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغًا من سائحة أجنبية مقيمة بمحافظة الجيزة، أفادت فيه بأن البائع طلب التقاط صورة معها، وأثناء ذلك تحرش بها.
وبعد التحريات، نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، وهو بائع مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته أقر بأنه لامسها دون قصد أثناء التقاط الصورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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أجهزة الأمن ضبط بائع التحرش محافظة الجيزة
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