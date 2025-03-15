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خناقة "كمبوند الفردوس" | قرار عاجل من القضاء ضد المتهم بالتعدي على سائق

12:21 م السبت 15 مارس 2025

مشاجرة كمبوند الفردوس

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كتب – رمضان يونس:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم بالتعدي على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وواجهت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، المتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.
وخلال استجوابه، أنكر المتهم التعدي على سائق "الميني فان"، لكنه أقر بإتلاف زجاج السيارة نتيجة تصادم وقع بينه وبين سيارة زوجته، التي تم إخلاء سبيلها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025، تهم التعدي، البلطجة، التلويح بالعنف، والإتلاف العمدي، فيما وجهت للسائق المعتدى عليه "إسماعيل" تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها نتيجة التصادم.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو متداولين يوثقان مشاجرة بين طرفين إثر حادث تصادم بين سيارتين (ملاكي وميكروباص) بمدينة الفردوس بالجيزة، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة الميكروباص.
وبفحص الفيديو، تبين أن الحادث وقع يوم 12 من الشهر الجاري، حيث تصادمت سيارة ملاكي تقودها سيدة مع ميكروباص، ما تسبب في حدوث تلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها (بالمعاش)، الذي اعتدى على السائق وأحدث تلفيات بالميكروباص مستخدمًا آلة حديدية.
وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها.

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محكمة جنح أكتوبر كمبوند الفردوس منطقة الفردوس
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