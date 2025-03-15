حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه
12:20 م السبت 15 مارس 2025
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
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