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حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه

12:20 م السبت 15 مارس 2025

تجار العُملة

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إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (35 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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