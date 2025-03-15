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من 2016.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو ضبط رجال شرطة بالإسماعيلية

11:58 ص السبت 15 مارس 2025

ضبط متهمين

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كتب – أحمد أبو النجا:
أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو المتداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن طلب إحدى المحاكم في الإسماعيلية بضبط وإحضار ثلاثة من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا، هو مقطع "قديم" يعود إلى عام 2016.
وأوضح المصدر أنه سبق فحص الفيديو آنذاك، وتبين عدم صحة ما ورد به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.
كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على إعادة نشر هذه الادعاءات المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

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ضبط رجال شرطة الإسماعيلية المحاكم في الإسماعيلية
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