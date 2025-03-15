"البلد كلها زعلانة عليه".. مقتل شاب بطعنة سكين في العياط



كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب بطعنة نافذة سددها له صاحب محل بمركز العياط جنوب الجيزة اليوم السبت.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بدائرة مركز العياط.

التحريات الأولية لفرقة العياط والبدرشين بينت أن المجني عليه "علي.أ." نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم (صاحب محل بجوار جيم) تطورت إلى مشاجرة.

الجاني أشهر سكينا مسددا له طعنة نافذة أودت بحياته، وحاول الأهالي إنقاذه لكن دون جدوى وسط حالة من الحزن على رحيله لما يتمتع به من دماثة خلق.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات قبيل استجوابها للمتهم.