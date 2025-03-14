خاص| ننشر التقرير الطبي المبدئي لسائق واقعة كمبوند"الفردوس"

كتب ـ رمضان يونس:

كشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "إسماعيل عبد الغني"، الذي أصيب جراء اعتداء موظف بالمعاش عليه بالضرب، داخل كمبوند "الفردوس" بأكتوبر، والتسبب في إتلاف سيارة السائق، عن إصابته بكدمات أعلى فروة الرأس.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المريض حضر في 13 مارس 2025 الساعة 8.45 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي،وبتوقيع الكشف الظاهري على المريض تبين وجود كدمات أعلى فروة الرأس ووجود كدمات بالأذن اليُمنى ووجود كدمات أخرى بالجسم.

وأوضح التقرير الطبي أن المريض يحتاج إلى فترة علاجية أقل من واحد وعشرين يومًا.

وقررت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، اليوم الجمعة، حبس المتهم بالاعتداء على سائق سيارة "ميني فان سوزوكي" وتحطيم سيارته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بإخلاء سبيل زوجته بضمان

وكان المتهم (الموظف بالمعاش) قد اعتدى على سائق سيارة "فان سوزوكي"، بعد اصطدام السائق بسيارة زوجته، وهشم المتهم باستخدام آلة حادة السيارة التي يعمل عليها السائق، داخل كمبوند الفردوس، بمدينة 6 أكتوبر.



واجهت نيابة أول وثالث أكتوبر بالجيزة، المتهم بتحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، وخلال استجوابه أنكر "إ.ا" أمام جهات التحقيق الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف سيارته الـ"سوزوكي فان" خاصة المجني عليه.

وجهت النيابة العامة للمتهم تُهَم الاعتداء والبلطجة والتهديد بالعنف والإتلاف العمد، بينما وجهت إلى السائق المعتدي عليه اتهام الاعتداء على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة المصادمة.



وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين أظهرا نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وفان ميكروباص"، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

و بفحص الفيديو، تبين أنه في يوم 12 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بسبب تصادم بين سائق فان ميكروباص وسيدة أثناء قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها، وهو موظف بالمعاش، الذي اعتدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص مستخدمًا أداة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.