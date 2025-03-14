جثة و6 مصابين بينهم تركية في 3 حوادث بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت اثنتان في حادث سير جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بطريق مصر أسيوط الزراعي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع مريم أحمد وإصابة أمنية محمود 46 عاما وشروق أحمد 26 عاما في حادث سير بالطريق المشار إليه.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة ونقلت المصابتين إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج وتحرر المحضر اللازم.

في سياق متصل، أصيبت سائحة تركية في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية تحديدا كوبري صفط اللبن، وتم نقلها إلى مستشفى خاص بالمهندسين.

كما أصيب 3 أخرون في انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور الضبعة القادم من الطريق الصحراوى اتجاه الوراق عند نزلة الكوم الأحمر، ونقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.