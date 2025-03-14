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الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب سبَّ فتيات بالسويس

08:56 م الجمعة 14 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط طالب مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبمواجهته أقر بنشر مقطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الداخلية فيديو إساءة فتيات السويس
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