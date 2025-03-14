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حالة اختناق في حريق شقة بالعمرانية

08:54 م الجمعة 14 مارس 2025

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة سكنية بالهرم غرب الجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع الثلاثيني الجديد.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب ومأمور قسم العمرانية.

تبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابقين الأول والثاني لبرج مكون من 11 طابقًا، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر الحريق وأخمدوا نيرانه قبل امتداده لباقي الأدوار.

الحريق نتج عنه حالة اختناق نقل إلى مستشفى الهرم للعلاج، ونفذت قوات الدفاع المدني ملية التبريد لمنع تجدد النيران.

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