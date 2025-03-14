خاص | في خناقة "كمبوند الفردوس".. ماذا قال سائق حافلة المدارس في تحقيقات النيابة؟

كتب ـ رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على نص أقوال سائق "الفردوس" المعتدى عليه من قبل موظف بالمعاش بأكتوبر جراء حادث تصادم وقع بين زوجة الأخير وسائق "الميني فان" والتى انتهت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1370 لسنة 2025 إداري ثالث 6 أكتوبر، حصر رقم 645 لسنة 2025.

س: ما هي تفصيلات ما حدث ؟

ج: اللى حصل إن أنا شغال على عربيتي "شيفروليه فان" بوصل مدرسة مش فاكر اسمها بس يجيب الأطفال من كذا منطقة و كان آخر منطقة بنسبالي المفروض هروح اجيب منها الأطفال للمدرسة كانت هي الفردوس و روحت فعلا و جبت الأطفال بتوع الفردوس فعلا جزء منهم و جزء كنت لسة بكمله و بعدين و أنا ماشي في شارع في الفردوس عند مدرسة الشهيد إيهاب مرسي كان في تقاطع و أنا كنت ماشي في طريقي عادي عشان مكمل على طول في التقاطع وأول لما طلعت العربية من الشارع لسة بعدي الطريق خلاص لقيت الست اللي هي معايا في المحضر جاية بسرعة و خبطتني بالعربية بتاعتها من و هي جاية على شمالي خيطت العربية عندي من الجنب من قدام.

وأكمل السائق في أقواله: نزلت من العربية و هي نزلت لقيتها قعدت تزعق و شتمتني بس مش فاكر هي قالت ايه بس قولتلها انا مش هتكلم معاكي واقف مستنى نحل لما تشوف حد هيجي ولا ايه لقيتها في راحت مطلعة التليفون بتاعها و عملت مكالمة لقيت جوزها جالی ومعاه اثنين رجالة دول اللي شوفتهم جم بعدين.

وتابع السائق في أقواله: الراجل الكبير جه و قالي إيه اللي حصل قولتله أنا ماشي في طريقي هي جاية بسرعة خبطتني من الجمب من قدام، راح قالي إزاي خبطتك قالي أنت غلطان قلت له أنا غلطان إزاي هي اللي خبطني من الجمب من قدام لما قولتله كده قعد يزعق ويشتم بس مش فاكر بالظبط قالى ايه الالفاظ بعد كدة في نص ما هو بيكلم لقيت واحد من عياله دخل قالي هات الرخص والبطاقة بتاعتك قولتله أنا مش هديك حاجة قولتله أنا هديها للقسم مش هديهالك أنت راح ماسك فيا و ضربني و ابنه الثاني معاه راح ضاربني بردوا من ورا كدة على دماغي.

وتابع السائق أمام النيابة: الراجل الكبير راح جاني على العربية عندي قعد يكسر في الجزاج بالكوريك بتاع عربية و في حد منهم ساعتها قالي أنا هموتك انهاردة ومش هسيبك، لما لقيتهم بيكسروا في العربية وقفت اتفرج وسبتهم مردتش اعملهم حاجة لقيت العربية اتكسرت كلها والفوانيس كلها والاكصدامات كلها وبعدين الناس اتلمت في المكان و أنا ساعتها كنت مصدوم و مش مصدق التي حصل وروحت على قسم ثالث و كان ساعة الموضوع ده لما لقيت العربية بتكسر كدة و انا لوحدي كلمت ابن عمى و واحد بلدياتي ده جه اخدني على القسم وسبت العربية في مكانها واقفة.

س:متی و این حدث ذلك ؟

ج الكلام ده حصل يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٢ حوالي الساعة ٧:٣٠ صباحا - بمدينة الفردوس - ٦ اکتوبر

س: وما سبب و مناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج: كنت هناك بجيب الأطفال عشان اوديهم المدرسة بتاعتهم.

س :ومن كان برفقتك آنذاك ؟

ج: كنت أنا والأولاد بتوع المدرسة والأستاذة مدرسة في المدرسة سمها بسمة بس معرفش بقي اسمها.

س: وما هي طبيعة عملك تحديداً ؟

ج: أنا سواق على عربية فان.

س: ملك من السيارة محل قيادتك ؟

ج:هي بتاعتي.

س:وما مدى وجود ثمة ما يفيد ملكيتك للسيارة محل قيادتك تحديداً ؟

ج: في معايا رخصة ليها باسم ابني مقدمة في المحضر.

س: وما مدى وجود ثمة تصاريح عمل كونك سائق على السيارة خاصتك تحديداً ؟

ج: لا هي احنا العربية بتترخص ملاكي بس بنشتغل جوة الأحياء و المدن نقل ركاب بدل الأجرة والأماكن اللي مبتدخلش فيها الميكروباصات فسترزق على العربية و بنقل أطفال للمدرسة.

س: وما هي أسم المدرسة المراد نقل الطلاب إليها تحديداً ؟

ج: مش متذكر اسم المدرسة هي في حنة أسمها أبو رواش.

س: ما هي خطوط السير الخاصة بك تحديدا ؟

ج أنا بجيب طلبة من الهرم سيتي و من دار مصر و من أشجار سيتي و آخر حاجة الفردوس كلهم هنا في أكتوبر قريبين من بعض في نفس المكان يعتبر.

س: وما هو المقابل نظير ذلك العمل الذي تقوم به تحديداً ؟

ج: أنا باخد يوميتي من إدارة المدرسة بس بالشهر كدة.

س: وما مدى وجود ثمة تعاقدات فيما بينك وبين المدرسة تحديداً ؟

ج: لا مفيش عقد بيني و بين المدرسة بس في اتفاق ما بينا و بين بعض كدة بس بروح اجيب الطلبة اللي في الأماكن دي و بروح بيهم على المدرسة زي إمبارح كدة لما كنت بجيب طلبة بتوع منطقة الفردوس آخر حاجة.

س: إلى أين كانت وجهتك آنذاك ؟

ج: أنا كنت لسة رايح أخد الأولاد بتوع الفردوس عشان أروح على المدرسة بس حصلت الحادثة و أنا بجيبهم من هناك.

س: وما هي كيفية ارتكاب الحادث محل الواقعة تحديداً ؟

ج:هو وانا ماشي مرة واحدة و طالع من تقاطع في الفردوس بس مش عارف اسم الشارع التي كنت فيه أنا اتفاجئت لقيت واحدة ست سايقة عربية و جاية عليا بسرعة أول لما طلعت بالعربية من الشارع لقيتها خبطتني ملحقتش تفاديني.