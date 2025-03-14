إعلان

إخلاء سبيل زوجة المتهم بالتعدي على سائق "الفردوس" بأكتوبر

08:00 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (6)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (4)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (2)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (1)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (7)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (8)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (9)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (5)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (3)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة الفردوس (10)
  • عرض 12 صورة
    مشاجرة كمبوند الفردوس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

أمرت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، بإخلاء سبيل زوجة المتهم في واقعة التعدي على سائق "الفردوس" والتسبب في تحطيم سيارته، بضمان محل إقامتها

وقررت النيابة حبس المتهم بالاعتداء على سائق سيارة "ميني فان سوزوكي" وتحطيم سيارته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان المتهم (الموظف بالمعاش) قد اعتدى على سائق سيارة "فان سوزوكي"، بعد اصطدامه بسيارة زوجته، وهشم السيارة التي يعمل عليها، داخل كمبوند الفردوس، بمدينة 6 أكتوبر.

واجهت نيابة ثالث أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، المتهم بالاعتداء على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس، بتحريات المباحث.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف سيارة "سوزوكي فان" المملوكة للمجني عليه.

وجهت النيابة العامة للمتهم تُهَم الاعتداء والبلطجة والتهديد بالعنف والإتلاف العمد، بينما وجهت إلى السائق المعتدى عليه اتهام الاعتداء على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة المصادمة.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية، التي أكدت صحة الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين أظهرا نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين (ملاكي وفان ميكروباص)، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبفحص الفيديو، تبين أنه في يوم 12 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بسبب تصادم بين سائق فان ميكروباص وسيدة أثناء قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها، وهو موظف بالمعاش، الذي اعتدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص مستخدمًا أداة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الفردوس لنيابة العامة لأمن لجيزة شاجرة كمبوند شهيرلا شاجرة كمبوند الفردوس خلاء سبيل الزوجة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

10 أطنان من اللحوم و المحاشي والأرز.. تفاصيل تجهيزات إعداد إفطار المطرية 2025
أول تعليق من والد الطفل المبتسم في التراويح بعد استجابة الأزهر الشريف
"الفول بقي بالبيستاشيو"..وجبة سحور غريبة تثير جدلا (ما القصة؟)
25 صورة ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية 2025