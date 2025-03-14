عاجل | حبس المتهم بالاعتداء على "سائق الفردوس" 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب – رمضان يونس:

قررت نيابة أول وثالث أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، اليوم الجمعة، حبس المتهم بالاعتداء على سائق سيارة "ميني فان سوزوكي" وتحطيم سيارته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان المتهم (الموظف بالمعاش) قد اعتدى على سائق سيارة "فان سوزوكي"، بعد اصطدام السائق بسيارة زوجته، وهشم المتهم باستخدان أله حادة السيارة التي يعمل عليها السائق، داخل كمبوند الفردوس، بمدينة 6 أكتوبر.

واجهت نيابة أول وثالث أكتوبر بالجيزة، المتهم بتحريات المباحث. وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق الاعتداء على السائق، بينما أقر بإتلاف سيارته الـ"سوزوكي فان".

وجهت النيابة العامة للمتهم تُهَم الاعتداء والبلطجة والتهديد بالعنف والإتلاف العمد، بينما وجهت إلى السائق المعتدى عليه اتهام الاعتداء على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة المصادمة.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية، التي أكدت صحة الواقعة. وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين أظهرا نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين (ملاكي وفان ميكروباص)، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبفحص الفيديو، تبين أنه في يوم 12 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بسبب تصادم بين سائق فان ميكروباص وسيدة أثناء قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك، استعانت السيدة بزوجها، وهو موظف بالمعاش، الذي اعتدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص مستخدمًا أداة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وعرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.