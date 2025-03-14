دفاع المتهم في "واقعة الفردوس": سأُقدِّم بلاغًا للنائب العام ضد مُصوِّر الفيديو

كتب - رمضان يونس:

أكد حسن يوسف، محامي العميد المتقاعد المتهم في واقعة إتلاف سيارة سائق "الفردوس" بأكتوبر، أنه سيقدم غدًا بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد مُصوِّري الواقعة، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأن الفيديو لا ينقل الحقيقة كاملة: "اللي نشر الفيديو عرض لحظة التكسير فقط."

وفي بث مباشر لـ"مصراوي"، أكد "يوسف" أن السائق المعتدى عليه طلب من أسرة المتهم مبلغ مليون جنيه لإتمام التصالح في واقعة الإتلاف.

وواجهت نيابة ثالث أكتوبر بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، اليوم الجمعة، المتهم بالتعدي على سائق حافلة مدارس بمنطقة الفردوس، بناءً على تحريات المباحث.

وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق التعدي على سائق "الميني فان"، بينما أقرَّ بإتلاف زجاج السيارة بعدما تشابك مع السائق نتيجة واقعة التصادم مع سيارة زوجته - التي سبق إخلاء سبيلها.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدي، والبلطجة، والتهديد بالعنف، والإتلاف العمدي، بينما وجهت للسائق المعتدى عليه تهمة التعدي على زوجة المتهم وإتلاف سيارتها الخاصة نتيجة المصادمة.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية، والتي أكدت صحة الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعي الفيديو المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي، واللذين أظهرا نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين (ملاكي وفان ميكروباص)، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبفحص الفيديو، تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة نتيجة تصادم بين سائق فان ميكروباص وسيدة أثناء قيادتها سيارة ملاكي بمدينة الفردوس، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك استعانت السيدة بزوجها (موظف بالمعاش)، الذي تعدى على السائق وأحدث تلفيات بالسيارة الميكروباص مستخدمًا أداة حديدية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وعرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.