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القبض على "معلمين الكيف" وتجار السلاح في أسوان ودمياط

01:36 م الجمعة 14 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
شنَّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية مكثفة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوبين لتنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاث قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و4 كيلو جرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى ضبط ثلاث قطع سلاح ناري غير مرخصة، عبارة عن ثلاثة فرد محلية وعدد من الطلقات النارية، كما تم القبض على أربعة متهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.

كما تم ضبط أربع قضايا أخرى لجلب المواد المخدرة، شملت أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات من مخدر البانجو، و12 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين. وخلال هذه القضايا، تم ضبط ثلاث قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقية خرطوش وفردتان محليتان الصنع، إلى جانب عدد من الطلقات النارية، كما تم القبض على أربعة متهمين، جميعهم لهم سجلات جنائية سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون ومواجهة كافة صور الجريمة.

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