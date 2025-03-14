تفاصيل خسائر حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تدمير أكشاك وأضرار بمبنى التراخيص

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت المعاينة الأولية عن حجم الخسائر الناتجة عن حريق مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث تسببت النيران في تفحم عدد من الأكشاك الواقعة خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية، بالإضافة إلى تضرر غرفة إدارية ملحقة بالمبنى.

وأوضحت التقارير أن الحريق امتد إلى جزء من مقر إدارة التراخيص الطبية، مما أدى إلى تدمير بعض محتوياته، دون أن يُسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث والتأكد من الأسباب الحقيقية لاشتعال النيران.

انتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى موقع الحريق في منطقة وسط البلد، حيث تم إجراء معاينة ميدانية شاملة لتقدير حجم الأضرار، بينما تواصل الجهات المعنية عملها للكشف عن السبب الرئيسي للحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وشكلت الأجهزة المختصة لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة في شارع الشيخ ريحان بمنطقة عابدين وسط القاهرة، وذلك لتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحريق الذي اندلع بالمبنى، والتحقق من سلامة الهيكل الإنشائي ومدى إمكانية إعادة تشغيله بعد انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد.

وبحسب التحريات الأولية، تلقّت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل المبنى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، حيث بذلت جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران، والتي استمرت لساعات، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحريق ربما نجم عن ماس كهربائي في أحد أجزاء المبنى، مما أدى إلى انتشار النيران بسرعة.

من جهته، أوضح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن الحريق بدأ في بئر المصعد، قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى، لكن بفضل الاستجابة السريعة من قوات الإطفاء، تم احتواء الحريق قبل انتشاره إلى المباني المجاورة، مع اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وسط توقعات بإصدار تقرير شامل عن أسباب الحريق والتوصيات اللازمة لمنع تكراره.