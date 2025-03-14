من الاندلاع للسيطرة.. حريق معامل وزارة الصحة بوسط البلد (تغطية خاصة)

شبّ حريق هائل في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة بشارع الفلكي في وسط القاهرة، ما استدعى استنفارًا واسعًا لقوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

اتخذت الجهات المعنية إجراءات عاجلة للسيطرة على الحريق، شملت إخلاء المباني المحيطة، وقطع المرافق عن المنطقة لضمان عدم تفاقم الوضع، إضافة إلى دعم عمليات الإطفاء بخزانات مياه استراتيجية.

ورغم كثافة الدخان وامتداد ألسنة اللهب، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد سويعات من العمل المتواصل، دون تسجيل خسائر في الأرواح، فيما أصيب شخص واحد بصعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان.

في هذه التغطية الخاصة، نستعرض تفاصيل الحريق منذ لحظة اندلاعه حتى السيطرة الكاملة عليه، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية، وردود الأفعال الرسمية حول الحادث.

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