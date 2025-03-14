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حريق وزارة الصحة .. كيف أنقذت الحماية المدنية وسط البلد من جحيم النار؟ (فيديو وصور)

06:00 ص الجمعة 14 مارس 2025
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    موقع حريق معامل وزارة الصحة (3)
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كتب - رمضان يونس:

نحو 5 ساعات احتاجتها قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على حريق ضخم التهم مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة وسط القاهرة.

منذ اللحظات الأولى للحريق، الذي بدأت شرارته داخل المبنى الذي يحتضن عشرات معامل التحاليل، كانت قوات الحماية المدنية حاضرة، لكن سرعان ما امتد لهب النيران إلى الأشجار المحيطة بالمبنى.

شدة النيران ونقص الإمدادات كانا عائقًا أمام رجال الدفاع المدني؛ حتى عززت القوات جهودها بعشرات من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الاستراتيجية لمجابهة ألسنة النيران التي طالت كل شيء داخل المبنى.

معركة دامت نحو 5 ساعات خاضها رجال قوات الحماية المدنية مع النيران، وكللت بالنجاح دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات في فرق الإنقاذ.

محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم صابر، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة، كانوا حاضرين منذ بدء الحريق لمتابعة كل الإجراءات.

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فيديو حريق معامل وزارة الصحة حريق الفلكي حريق معامل وزارة الصحة المعامل المركزية بوزارة الصحة وزارة الصحة
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