السيطرة على حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة (صور)

كتب - رمضان يونس:

أعلن اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المحافظ أن قوات الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا، مشددًا على أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.