إعلان

السيطرة على حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة (صور)

05:55 ص الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    موقع حريق معامل وزارة الصحة (1)
  • عرض 5 صورة
    حريق معامل وزارة الصحة (4)
  • عرض 5 صورة
    موقع حريق معامل وزارة الصحة (2)
  • عرض 5 صورة
    حريق معامل وزارة الصحة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - رمضان يونس:

أعلن اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في مبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المحافظ أن قوات الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا، مشددًا على أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعامل المركزية بوزارة الصحة حريق وسط البلد حريق شارع الفلكي وزارة الصحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

المطرية تحتفي بالعام الحادي عشر لإفطارها الرمضاني بحضور شعبي ودعم رسمي (صور)
عاجل |حبس المتهم بالتعدى على "سائق الفردوس" بأكتوبر 4 أيام
خاص | في خناقة "كمبوند الفردوس".. ماذا قال سائق حافلة المدارس في تحقيقات النيابة؟