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محافظ القاهرة يكشف حقيقة امتداد حريق معامل وزارة الصحة لمباني أخرى (صور)

05:50 ص الجمعة 14 مارس 2025
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كتب - رمضان يونس وأحمد عادل:
تصوير - رمضان يونس:

أعلن اللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة السيطرة على حريق الذي التهم مبني المعامل المركزية بوزارة الصحة، بمنطقة وسط القاهرة دون أي خسائر في الأرواح.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفية من موقع الحريق ، أن قوات الحماية المدنية تجري عمليات التبريد لمنع تجديد اشتعال النيران مرة أخرى في المبني؛ مؤكدًا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات

واتخذت الجهات المعنية، 3 إجراءات عاجلة للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد.

وشملت الإجراءات الدفع بخزانات مياه استراتيجية لدعم سيارات الإطفاء وضمان استمرار عمليات التبريد، وإخلاء المباني المجاورة للحريق تحسبًا لامتداد النيران، بالإضافة إلى قطع المرافق العامة (المياه – الغاز – الكهرباء) عن محيط الحريق لمنع تفاقم الوضع.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء فور تلقي بلاغ باندلاع النيران داخل مبنى معامل وزارة الصحة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق.

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فيديو حريق معامل وزارة الصحة حريق معامل وزارة الصحة حريق شارع الفلكي وزارة الصحة
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