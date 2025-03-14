محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق المعامل المركزية بوسط البلد (صور)

كتب - رمضان يونس وأحمد عادل:

تصوير - رمضان يونس:

وصل محافظ القاهرة إلى موقع حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد، لمتابعة أعمال الإطفاء والوقوف على آخر تطورات الحادث، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الاستراتيجية لمحاولة السيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لضمان سلامة المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

كما اتخذت الأجهزة التنفيذية عدة إجراءات عاجلة، شملت إخلاء المباني المجاورة وقطع المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الغاز) عن المنطقة المحيطة بالحريق، تحسبًا لأي تطورات.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم المكثفة لإخماد الحريق بالكامل، فيما يتابع المحافظ مع الجهات المختصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحتواء الموقف.