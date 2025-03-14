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"جحيم وسط البلد".. إجراءات عاجلة من الجهات المعنية في حريق معامل وزارة الصحة (صور)

04:41 ص الجمعة 14 مارس 2025
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كتب - أحمد عادل:

اتخذت الجهات المعنية، 3 إجراءات عاجلة للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد.

وشملت الإجراءات الدفع بخزانات مياه استراتيجية لدعم سيارات الإطفاء وضمان استمرار عمليات التبريد، وإخلاء المباني المجاورة للحريق تحسبًا لامتداد النيران، بالإضافة إلى قطع المرافق العامة (المياه – الغاز – الكهرباء) عن محيط الحريق لمنع تفاقم الوضع.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء فور تلقي بلاغ باندلاع النيران داخل مبنى معامل وزارة الصحة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم المكثفة للسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتداده للمباني المجاورة.

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الحماية المدنية لإمبراطورية الرومانية فيديو حريق معامل وزارة الصحة حريق شارع الفلكي حريق وسط البلد
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