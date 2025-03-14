إعلان

مشاجرة بالسلاح الأبيض تنتهي بمصابين في الحوامدية

12:26 ص الجمعة 14 مارس 2025

مشاجرة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب شابان بجروح قطعية إثر مشاجرة نشبت بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز الحوامدية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وأفاد شهود عيان بأن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء نتج عنها مصابان وهما: عزت أحمد 24 عاما وإبراهيم خليل 27 عاما.

نقل المصابان إلى المستشفى العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الحوامدية الجيزة سلاح أبيض حكمدار الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور