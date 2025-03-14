مشاجرة بالسلاح الأبيض تنتهي بمصابين في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شابان بجروح قطعية إثر مشاجرة نشبت بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز الحوامدية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وأفاد شهود عيان بأن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء نتج عنها مصابان وهما: عزت أحمد 24 عاما وإبراهيم خليل 27 عاما.

نقل المصابان إلى المستشفى العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.