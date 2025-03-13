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أسانسير مشتعل بمدينة نصر وجثة داخل شركة في النزهة

10:24 م الخميس 13 مارس 2025

جثة بالشارع

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كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها سكان عقار بمدينة نصر شرق القاهرة، مساء الخميس.

حريق اندلع بمصعد العقار رقم 17 بشارع يوسف عباس، وهرع الأهالي لإخماد نيرانه قبل وصول رجال الدفاع المدني.

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص في انقلاب سياره سوزوكى أعلى كوبرى الرحاب 1 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، ونقلوا إلى المستشفى.

ومن القاهرة الجديدة إلى النزهة، تحديدًا شارع عبد الحميد بدوي عثرت قوات الأمن على جثة شخص داخل الشركة المصريه لهندسة نظم القوة الكهربائية، وتبين مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الثاني.

وبنفس السيناريو أصيب شخص سقط من علو بشارع إبراهيم فرج أمام مصنع الكبريت بدائرة مركز أوسيم شمال المحافظة، ونُقل للعلاج بمستشفى إمبابة العام.

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جثة شركة النزهة القاهرة الجديدة حريق أسانسير الجيزة أوسيم
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