إخلاء سبيل سائق واقعة الفردوس.. والضحية: "مش عايز فلوس"

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل سائق ميكروباص المدارس الذي تعرض للاعتداء داخل كمبوند الفردوس بمنطقة أكتوبر، وذلك عقب استجوابه وسماع أقواله بشأن الواقعة.

كما قررت النيابة الاستماع إلى أقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الحادث الذي وثقه مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، أكد السائق أن الحادث بدأ عندما اصطدمت سيارته بسيارة إحدى السيدات من الجانب، ثم انهالت عليه بالسباب.

وأضاف: "حاولت تجنب الرد لأنها سيدة، لكن الأمور تصاعدت عندما اتصلت بزوجها ونجليها، وعند وصولهم حاولت التحدث معهم بهدوء، إلا أنهم اعتدوا عليّ بالضرب وقاموا بتكسير سيارتي".

وتابع السائق قائلًا أمام جهات التحقيق: "لا أريد أموالًا، فقط أريد استعادة حقي وكرامتي بعد الإهانة التي تعرضت لها".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد ألقت القبض على طرفي المشاجرة عقب تداول الفيديو، وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بتصادم بين سيارة ملاكي تقودها السيدة وسائق الميكروباص، ما أدى إلى وقوع تلفيات بالمركبتين.

وعلى إثر ذلك، استدعت السيدة زوجها، وهو رجل "بالمعاش"، الذي اعتدى على السائق مستخدمًا آلة حديدية، مما أدى إلى تحطيم أجزاء من الميكروباص.

وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة واستكمال الاستماع إلى جميع الأطراف تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.