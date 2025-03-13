الداخلية: القبض على عصابة الذهب المقلد في القاهرة

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في بيع الذهب المقلد.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من مالك محل مصوغات يفيد بقيام سيدتين وسائق بعرض سبيكتين وعدد من المشغولات الذهبية المقلدة للبيع.

وبعد الانتقال والفحص، تم ضبط المتهمين (ربتا منزل وسائق "إثنان منهم ذوي معلومات جنائية")، وبحوزتهم 6 سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية، بالإضافة إلى 15 غويشة ذهب مقلدة ومبلغ مالي.

وأقروا خلال التحقيقات بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في بيع الذهب المقلد، حيث يحصلون على هذه المصوغات من إحدى الورش في منطقة الصاغة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الورشة وضبط مالكها وعاملين بها، حيث عُثر داخل الورشة على 350 سبيكة نحاس مطليه بالذهب، 300 غلاف أصلي فارغ لسبائك مقلدة، و100 قطعة نحاس على شكل الجنيه الذهبي، إلى جانب خامات ومعدات التصنيع.

وأقر المتهمون في الورشة باستبدال السبائك الأصلية بأخرى مقلدة مصنوعة من النحاس ومغطاة بماء الذهب، مع استخدام الأغلفة الأصلية المدون عليها "باركود" لبيعها عبر الشبكة التي تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.