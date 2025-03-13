وضع كشاف خلفي على سيارته.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة نقل بوضع كشاف عالي الإضاءة بالخلف متسبباً في انعدام الرؤية لقائدي السيارات التي تسير خلفه أثناء سيره أعلى الطريق الدائري بالجيزة؛ مما يعرض سلامة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة، وقائدها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.