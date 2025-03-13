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"اتحشروا في العربية".. استخراج 5 جثث في حادث مروع بطريق الواحات

12:51 م الخميس 13 مارس 2025

سيارة اسعاف

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كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الواحات حادثا مروعا راح ضحيته 5 أشخاص اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرط النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام شركة الدواجن.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل "تريلا" بأخرى ملاكي، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص هم كل من: أسامة عبد الرازق، مرضي نافع، أمجد حسين وشقيقه الأحمدي وجثة خامسة مجهولة الهوية.

فرق الإنقاذ البري نجحت في استخراج الجثامين من السيارة وإيداعها ثلاجة مستشفى الواحات المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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