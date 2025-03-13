الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل في إدكو

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو زعمت فيه إحدى السيدات أن رجال الشرطة من قوة مركز إدكو بالبحيرة، قد اقتحموا منزلها وتحطيم محتوياته، واعتدوا على أسرتها وألقوا القبض على عدد منهم.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بعد الفحص، تبين عدم صحة ما ورد في الفيديو، حيث تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 2 مارس الجاري، عندما تلقت قوات مركز شرطة إدكو بلاغًا من الأهالي حول حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص (مالكي محلات لبيع اللحوم) بسبب خلافات على استغلال المساحات أمام محالهم. حيث وقع التعدي بالضرب بين طرفين، الأول مكون من سيدة (التي ظهرت في الفيديو) وأربعة أشخاص، والطرف الثاني مكون من ثلاثة أشخاص.

أسفرت المشاجرة عن إصابات بكدمات وسحجات متفرقة للطرفين. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم في موقع الحادث، وبحوزتهم 5 عصا خشبية وسلاح أبيض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كما تم تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر مقطع الفيديو، وهو عامل مقيم بدائرة مركز إدكو، الذي أقر خلال التحقيقات وادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.