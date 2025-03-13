النيابة تحقق مع طرفي مشاجرة فيديو "الفردوس"

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقاتها مع طرفي المشاجرة في واقعة فيديو مدينة الفردوس.

وطالبت النيابة العامة، تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى وقوع حادث مروري بين سيارة "فان ميكروباص" وأخرى ملاكي تقودها سيدة، في تقاطع أحد شوارع مدينة الفردوس باكتوبر.

وقامت السيدة بالتعدي لفظيًا على سائق السيارة، واستدعت زوجها وأبنائه الذين قاموا بالتعدي على السائق بالضرب وتحطيم سيارته بآلة حديدية.

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس عقب فيديو التعدي.

وتابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، وفان ميكروباص".

وأسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس في الجيزة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.