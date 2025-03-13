ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 26 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 26 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.