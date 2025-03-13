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بعد فيديو التعدي.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة كمبوند الفردوس الشهير

02:38 ص الخميس 13 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس عقب فيديو التعدي.

وتابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي، متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، وفان ميكروباص".

وأسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس في الجيزة.

وبالفحص تبين، أنه بتاريخ 12 الجاري، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالإستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدما "آله حديدية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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