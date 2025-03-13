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الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا زوجها في حلوان

12:08 ص الخميس 13 مارس 2025

محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس

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كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام ربة منزل وعشيقها، على خلفية اتهامهما بقتل زوج الأولى في منطقة حلوان.

وكانت أحالت النيابة العامة ربة منزل وعشيقها إلي المحاكمة الجنائية، حيث أنهما في دائرة قسم شرطة حلوان، قتلا المجني عليه "أحمد ا." زوج المتهمة الأولى.

وجاء تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول استدرج المجني عليه كونه صديقه إلي منطقة خاوية، وأقدم على طعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة الثانية زوجة المجني عليه اشتركت مع المتهم الأول عن طريق التخطيط وإخباره بمكان زوجها للخلاص منه، كونها على علاقة غير شرعية مع المتهم الأول.

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محكمة جنايات القاهرة مفتي الجمهورية إعدام ربة منزل وعشيقها النيابة العامة
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