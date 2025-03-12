النيابة تحقق في واقعة اعتداء بائع متجول على ابنته في حلوان

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة في حلوان، التحقيق في واقعة اعتداء بائع متجول على طفلته جنسيًا، أثناء غياب والدتها عن المنزل بدائرة القسم.

وجاء في أقوال والدة المجني عليها أمام جهات التحقيق، إنها بعد عودتها للمنزل شاهدت نجلتها -15 عامًا- في حالة إنهيار تام، وبسؤالها أخبرتها أنه أثناء تغيبها أجبرها والدها على ممارسة العلاقة المحرمة رغمًا عنها، وأنها ليست المرة الأولى.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من سيدة، ادعت فيه تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي على يد والدها، وبإجراء التحريات وسؤال الصغيرة أيدت ما جاء في أقوال والدتها.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أمكن ضبط المتهم "بائع متجول" و بمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.