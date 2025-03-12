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ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية بحوزتهما 18 سلاح ناري وذخائر

09:43 م الأربعاء 12 مارس 2025

حبس - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين بحوزتهما عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أفادت بقيام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة – مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها، حيث اتخذ المتهمان من ورشة ملك أحدهما، الكائنة بدائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (18 فرد خرطوش – أجزاء لأسلحة وأدوات تصنيع). وبمواجهتهما، اعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

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