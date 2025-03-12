فتاة تُحرر بلاغًا ضد والدها لاتهامه بالتعدي عليها في نهار رمضان بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

حررت فتاة في العقد الثاني من عمرها محضرًا بـقسم شرطة المطرية، اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا في نهار مضان داخل الشقة محل سكنهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فتاة ووالدتها اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها في نهار رمضان.

شكلت أجهزة أمن القاهرة على الفور، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.